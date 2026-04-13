Chateau Motel

Единственный 4-этажный ночной клуб в Копенгагене.В ночном клубе есть что-то для каждого, независимо от того, хотите ли вы танцевать всю ночь напролет или хотите спокойно потягить коктейли, это не имеет значения, так как каждый этаж имеет свой собственный музыкальный профиль.