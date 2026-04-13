Досуг и развлечения в Копенгаген
Второй по возрасту парк развлечений в мире, расположенный прямо в центре города. Это не просто аттракционы, а волшебный сад с пагодами, подсветкой и ресторанами.
Дворец, где заседает парламент. Помимо роскошных королевских залов (которые до сих пор используются для приемов), под зданием скрываются руины замков епископа Абсалона, основавших город. Не забудьте подняться на башню - с нее открывается лучший бесплатный вид на город.
Единственный 4-этажный ночной клуб в Копенгагене.В ночном клубе есть что-то для каждого, независимо от того, хотите ли вы танцевать всю ночь напролет или хотите спокойно потягить коктейли, это не имеет значения, так как каждый этаж имеет свой собственный музыкальный профиль.
Один из ведущих элитных ночных клубов Копенгагена, расположенный в историческом центре города. Заведение ориентировано на премиальный отдых и известно своим строгим подходом к сервису и атмосфере.
Одна из ведущих галерей современного искусства в Скандинавии. Представляет как звезд международного уровня, так и молодых датских художников. Часто здесь проходят выставки крупных форм живописи.
Бесплатный оазис в центре города. Огромные оранжереи с пальмами и кактусами (главный Пальмовый дом очень фотогеничен) и ухоженные газоны, где студенты устраивают пикники.
Ресторан с тремя звездами Мишлен. Современная, изысканная, вегетарианская и веганская кухня с упором на овощи и морепродукты, но без мяса. Считается одним из лучших ресторанов мира.
Расположен в отеле «Gentofte Hotel». Славится своими невероятными тартарами из лобстера и трюфелями.
«Секретный» бар в копенгагенском районе Вестербро, известный своей интимной атмосферой в стиле спикизи и инновационными сезонными напитками. У заведения нет ярких вывесок, а вход часто украшен граффити, что делает его настоящей находкой для тех, кто ищет уединения.
Ресторан стабильно удерживает две звезды Мишлен. Кухня основана на ингредиентах с Борнхольма, ферментации и диких травах. Очень «скандинавская» эстетика.
В течение дня можно насладиться холодными напитками и различными мероприятиями, такими как художественные выставки, беседы и музыка. Вечером и ночью Werkstatt превращается в ночной клуб и бар, приглашая вас на вечеринку с разнообразным составом диджеев и музыкантов.
Это элегантное пространство с кирпичными стенами и мерцающими свечами. Шеф-повар Сорен Ламу известен своей страстью к глубокому вкусу умами. Здесь невероятно вкусно готовят лобстеров, гребешков и палтуса, дополняя их насыщенными соусами на основе костей и ферментированных злаков.