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HIVE в Копенгагене

HIVE

О месте

Один из ведущих элитных ночных клубов Копенгагена, расположенный в историческом центре города. Заведение ориентировано на премиальный отдых и известно своим строгим подходом к сервису и атмосфере.

Особенности

Живая музыка
DJ сеты
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов

Контакты

Skindergade 45, 1159 København

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг23:00 - 04:00
Пятница23:00 - 04:00
Суббота23:00 - 04:00
Контакты
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