HIVE в Копенгагене
О месте
Один из ведущих элитных ночных клубов Копенгагена, расположенный в историческом центре города. Заведение ориентировано на премиальный отдых и известно своим строгим подходом к сервису и атмосфере.
Особенности
Живая музыка
DJ сеты
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Контакты
Skindergade 45, 1159 København
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг23:00 - 04:00
Пятница23:00 - 04:00
Суббота23:00 - 04:00