Statens Museum for Kunst в Копенгагене

О месте

Крупнейший художественный музей Дании. Здесь собрана колоссальная коллекция: от алтарных образов Средневековья и «Золотого века» датской живописи до работ Матисса, Пикассо и современных инсталляций. Обязательно найдите его знаменитую работу — «Пейзаж с полярным медведем».