Statens Museum for Kunst в Копенгагене
О месте
Крупнейший художественный музей Дании. Здесь собрана колоссальная коллекция: от алтарных образов Средневековья и «Золотого века» датской живописи до работ Матисса, Пикассо и современных инсталляций. Обязательно найдите его знаменитую работу — «Пейзаж с полярным медведем».
Контакты
Sølvgade 48-50, 1307 København
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 20:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00