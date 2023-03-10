Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Аренда элитных авто в Копенгаген

Автомобиль премиум-класса позволяет свободно сочетать деловые встречи, отдых в городе и поездки вдоль датского побережья. Комфортная машина становится особенно удобной, когда программа включает несколько районов или выезды за пределы Копенгагена.

Что мы предлагаем

Копенгаген идеально подходит для более сдержанного подхода к роскошной мобильности. Изысканный интерьер, плавная езда и практичный комфорт имеют не меньшее значение, чем эмблема на капоте.

  • Современные executive-модели с лаконичным дизайном хорошо соответствуют деловому ритму города и подходят для встреч, отелей и мероприятий.
  • Для поездок по Дании можно выбрать Range Rover Velar, Porsche Cayenne или другой комфортный SUV, особенно если в маршруте несколько остановок.
  • Отдельный формат предусмотрен для тех, кто предпочитает не заниматься вождением самостоятельно: автомобиль с водителем можно оставить в распоряжении на несколько часов или целый день.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Сервис с водителем рассчитан на тех, кому важны пунктуальность, спокойный темп и отсутствие лишних организационных задач. Каждый маршрут можно заранее согласовать с учётом личного расписания.

  • Подача автомобиля к началу деловой встречи, мероприятия или частной программы.
  • Возможность сохранить автомобиль в распоряжении на протяжении насыщенного дня.
  • Для поездок за пределы города заранее определяются маршрут, время отправления и необходимые остановки.

Дополнительные услуги

Дополнительные решения позволяют использовать автомобиль не только для стандартных поездок, но и для более индивидуального знакомства с регионом. Отдельные сценарии можно организовать заранее под интересы клиента.

  • Персональные автомобильные маршруты по побережью и окрестностям с остановками в выбранных местах.
  • Автомобили для архитектурных, дизайнерских и fashion-съёмок.
  • Организация транспортной части частных мероприятий с несколькими точками в течение дня.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

В основе сервиса лежит внимание к деталям, которые клиент не должен замечать во время поездки. Автомобили проходят регулярное обслуживание, перед подачей проверяются их основные системы, а все необходимые условия аренды заранее согласуются.

Аренда для особых случаев

Особый вечер можно сделать более выразительным с автомобилем, который соответствует его настроению.

  • Дизайнерские и культурные мероприятия.
  • Торжественные ужины и частные приемы.
  • Поездки на концерты и другие вечерние события.
  • Выезды за пределы города по случаю частного празднования.

Автомобиль становится частью атмосферы, а не просто способом добраться до места.

Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM