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The Castle Club в Кипре

The Castle Club

О месте

Крупнейший клуб острова с 30-летней историей. 3 музыкальных зала с разными жанрами (House, Techno, Urban), 14 баров и огромная терраса под открытым небом. Вмещает до 4000 человек.

Особенности

Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Парковка

Контакты

20 - 22 Louka Louka, Ayia Napa 5330
+35797775550

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник00:00 - 06:00
Вторник00:00 - 06:00
Среда00:00 - 06:00
Четверг00:00 - 06:00
Пятница00:00 - 06:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 06:00
Контакты
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