The Castle Club в Кипре
О месте
Крупнейший клуб острова с 30-летней историей. 3 музыкальных зала с разными жанрами (House, Techno, Urban), 14 баров и огромная терраса под открытым небом. Вмещает до 4000 человек.
Особенности
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Парковка
Контакты
20 - 22 Louka Louka, Ayia Napa 5330
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник00:00 - 06:00
Вторник00:00 - 06:00
Среда00:00 - 06:00
Четверг00:00 - 06:00
Пятница00:00 - 06:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 06:00