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Library Bar в Кипре

Library Bar

О месте

Находится в старом городе. Это интеллигентный и дорогой бар с акцентом на джин и редкие коктейли. Сюда приходят за эстетикой и спокойным общением.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Themidos 1, Limassol 3036
+35796108877

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 00:30
Вторник18:00 - 00:30
Среда18:00 - 00:30
Четверг18:00 - 00:30
Пятница18:00 - 01:30
Суббота18:00 - 01:30
Воскресенье18:00 - 00:30
Контакты
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