Library Bar в Кипре
О месте
Находится в старом городе. Это интеллигентный и дорогой бар с акцентом на джин и редкие коктейли. Сюда приходят за эстетикой и спокойным общением.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Themidos 1, Limassol 3036
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 00:30
Вторник18:00 - 00:30
Среда18:00 - 00:30
Четверг18:00 - 00:30
Пятница18:00 - 01:30
Суббота18:00 - 01:30
Воскресенье18:00 - 00:30