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Columbia Beach (Beach Club & Restaurant) в Кипре

Columbia Beach (Beach Club & Restaurant)

О месте

Это стильный пляжный клуб и ресторан, расположенный прямо в Лимассоле.Современное и престижное место с бассейном, барами и диджей-сетами.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Живая музыка
Вино и пиво
Полный бар
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Προμαχών Ελευθερίας 6, Agios Athanasios 4103
+35725321500

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 02:00
Вторник09:00 - 02:00
Среда09:00 - 02:00
Четверг09:00 - 02:00
Пятница09:00 - 02:00
Суббота09:00 - 02:00
Воскресенье09:00 - 02:00
Контакты
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