Lost + Found Drinkery в Кипре
О месте
Это всемирно известный коктейльный бар в Никосии, Кипр, который неоднократно входил в список 50 лучших баров мира. Заведение славится своей инновационной миксологией, уютной атмосферой в стиле ретро и профессиональной командой барменов.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
38 Lord Byron Street, 1096, Nicosia 1096
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 00:30
Вторник18:00 - 00:30
Среда18:00 - 00:30
Четверг18:00 - 00:30
Пятница18:00 - 01:30
Суббота19:00 - 01:30
Воскресенье19:00 - 00:00