Piedra All Day Cafe Lounge Bar в Кипре
О месте
Это популярное и стильное заведение, расположенное в Старом городе Пафоса на Кипре. Бар известен своими панорамными видами на город и море, особенно во время заката, а также уютной и дружелюбной атмосферой.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Petraki Miltiadous 3, Street 8015
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник09:00 - 00:00
Среда09:00 - 00:00
Четверг09:00 - 00:00
Пятница09:00 - 00:00
Суббота09:00 - 00:00
Воскресенье09:00 - 00:00