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Seasons Oriental в Кипре

Seasons Oriental

О месте

Один из лучших ресторанов китайской кухни на острове, отмеченный многочисленными наградами за аутентичность и сервис.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Винная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

67/69 Amathountos Avenue Ag.Tychonas, Limassol, 4532 Agios Tychon, 4532
+35725858000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 22:30
Среда19:00 - 22:30
Четверг19:00 - 22:30
Пятница19:00 - 22:30
Суббота19:00 - 22:30
Воскресенье19:00 - 22:30
Контакты
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