Seasons Oriental в Кипре
О месте
Один из лучших ресторанов китайской кухни на острове, отмеченный многочисленными наградами за аутентичность и сервис.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Винная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
67/69 Amathountos Avenue Ag.Tychonas, Limassol, 4532 Agios Tychon, 4532
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 22:30
Среда19:00 - 22:30
Четверг19:00 - 22:30
Пятница19:00 - 22:30
Суббота19:00 - 22:30
Воскресенье19:00 - 22:30