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Columbia Steak House в Кипре

Columbia Steak House

О месте

Популярное среди местной бизнес-элиты место с отличным выбором премиальных стейков и международной винной картой.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Columbia Plaza, Agiou Andreou 223, Limassol 3036
+35725321800

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 23:00
Вторник18:30 - 23:00
Среда18:30 - 23:00
Четверг18:30 - 23:00
Пятница18:30 - 23:00
Суббота18:30 - 23:00
Воскресенье18:30 - 23:00
Контакты
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