Columbia Steak House в Кипре
О месте
Популярное среди местной бизнес-элиты место с отличным выбором премиальных стейков и международной винной картой.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Columbia Plaza, Agiou Andreou 223, Limassol 3036
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 23:00
Вторник18:30 - 23:00
Среда18:30 - 23:00
Четверг18:30 - 23:00
Пятница18:30 - 23:00
Суббота18:30 - 23:00
Воскресенье18:30 - 23:00