Rous в Кипре
О месте
Ресторан высокой кухни (Fine Dining) с акцентом на средиземноморскую и современную кипрскую гастрономию. Меню вдохновлено историей острова. Каждое блюдо — это попытка соединить деревенские традиции с современными техниками.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Mpoumpoulinas 15, Nicosia 1060
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 22:30
Вторник18:30 - 22:30
Среда18:30 - 22:30
Четверг18:30 - 22:30
Пятница18:30 - 22:30
Суббота18:30 - 22:30