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Rous в Кипре

Rous

О месте

Ресторан высокой кухни (Fine Dining) с акцентом на средиземноморскую и современную кипрскую гастрономию. Меню вдохновлено историей острова. Каждое блюдо — это попытка соединить деревенские традиции с современными техниками.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Mpoumpoulinas 15, Nicosia 1060
+35722760720

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 22:30
Вторник18:30 - 22:30
Среда18:30 - 22:30
Четверг18:30 - 22:30
Пятница18:30 - 22:30
Суббота18:30 - 22:30
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