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LPM Restaurant & Bar Limassol в Кипре

LPM Restaurant & Bar Limassol

О месте

Ресторан специализируется на французской средиземноморской кухне (ривьера-стиль). В меню акцент сделан на свежие морепродукты, мясо, пасту и овощи с использованием южных ингредиентов: артишоков, лимонов и оливок.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Giannou Kranidioti 11, Pyrgos 4534
+35725862222

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 00:00
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
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