LPM Restaurant & Bar Limassol в Кипре
О месте
Ресторан специализируется на французской средиземноморской кухне (ривьера-стиль). В меню акцент сделан на свежие морепродукты, мясо, пасту и овощи с использованием южных ингредиентов: артишоков, лимонов и оливок.
Особенности
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Giannou Kranidioti 11, Pyrgos 4534
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 00:00
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00