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Muse в Кипре

Muse

О месте

Ресторан в старом городе с одной из лучших панорамных террас. Подходит для статусных ужинов с обширной коллекцией вин, включая элитные позиции вроде Dom Perignon.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Andrea Ioannou 16, Paphos 8047
+35726941951

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 23:00
Вторник09:00 - 23:00
Среда09:00 - 23:00
Четверг09:00 - 23:00
Пятница09:00 - 23:00
Суббота09:00 - 23:00
Воскресенье09:00 - 23:00
Контакты
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