Dionysus Mansion в Кипре

О месте

Это отмеченный наградами ресторан кипрской и греческой кухни , расположенный в отреставрированном старинном каменном особняке с просторным зеленым садом. Заведение позиционирует себя как "Fun & Gourmet", предлагая традиционные блюда в современной интерпретации.