Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Dionysus Mansion в Кипре

Dionysus Mansion

О месте

Это отмеченный наградами ресторан кипрской и греческой кухни , расположенный в отреставрированном старинном каменном особняке с просторным зеленым садом. Заведение позиционирует себя как "Fun & Gourmet", предлагая традиционные блюда в современной интерпретации.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

16th June Street, Nr 5, Limassol 3022
+35725222210

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:30 - 00:00
Вторник12:30 - 00:00
Среда12:30 - 00:00
Четверг12:30 - 00:00
Пятница12:30 - 00:00
Суббота19:00 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM