Dionysus Mansion в Кипре
О месте
Это отмеченный наградами ресторан кипрской и греческой кухни , расположенный в отреставрированном старинном каменном особняке с просторным зеленым садом. Заведение позиционирует себя как "Fun & Gourmet", предлагая традиционные блюда в современной интерпретации.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
16th June Street, Nr 5, Limassol 3022
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:30 - 00:00
Вторник12:30 - 00:00
Среда12:30 - 00:00
Четверг12:30 - 00:00
Пятница12:30 - 00:00
Суббота19:00 - 00:00