Epsilon Resto Bar в Кипре
О месте
Это удостоенный наград современный ресторан и бар, расположенный в марине Лимассола. Заведение известно своим панорамным видом на море и яхты, современной средиземноморской кухней и оживленной атмосферой с DJ-сетами.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
M29Q+RHV, Limassol Marina St, Limassol 3014
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 01:00
Вторник12:00 - 01:00
Среда12:00 - 01:00
Четверг12:00 - 01:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота10:00 - 02:00
Воскресенье10:00 - 01:00