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Epsilon Resto Bar в Кипре

Epsilon Resto Bar

О месте

Это удостоенный наград современный ресторан и бар, расположенный в марине Лимассола. Заведение известно своим панорамным видом на море и яхты, современной средиземноморской кухней и оживленной атмосферой с DJ-сетами.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

M29Q+RHV, Limassol Marina St, Limassol 3014
+35725051393

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 01:00
Вторник12:00 - 01:00
Среда12:00 - 01:00
Четверг12:00 - 01:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота10:00 - 02:00
Воскресенье10:00 - 01:00
Контакты
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