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Matsuhisa в Кипре

Matsuhisa

О месте

Ресторан легендарного шефа Нобу Мацухиса. Предлагает уникальное слияние японской и перуанской кухни (Nikkei). В 2025 году заведение подтвердило свой статус, получив высшую награду «Золотой колпак» (Golden Cap)

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Amathus Avenue 95, Amathus 4533
+35725442222

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 00:00
Вторник18:30 - 00:00
Среда18:30 - 00:00
Четверг18:30 - 00:00
Пятница18:30 - 00:00
Суббота18:30 - 00:00
Воскресенье18:30 - 00:00
Контакты
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