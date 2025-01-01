Matsuhisa в Кипре
О месте
Ресторан легендарного шефа Нобу Мацухиса. Предлагает уникальное слияние японской и перуанской кухни (Nikkei). В 2025 году заведение подтвердило свой статус, получив высшую награду «Золотой колпак» (Golden Cap)
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Amathus Avenue 95, Amathus 4533
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 00:00
Вторник18:30 - 00:00
Среда18:30 - 00:00
Четверг18:30 - 00:00
Пятница18:30 - 00:00
Суббота18:30 - 00:00
Воскресенье18:30 - 00:00