Wolfgang’s Steakhouse в Кипре
О месте
Классический американский стейкхаус с высочайшими стандартами качества мяса и сервиса, расположенный в туристической зоне.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Amathountos 6, Limassol 4531
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник15:00 - 00:00
Вторник15:00 - 00:00
Среда15:00 - 00:00
Четверг15:00 - 00:00
Пятница15:00 - 00:00
Суббота15:00 - 00:00
Воскресенье15:00 - 00:00