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Wolfgang’s Steakhouse в Кипре

Wolfgang’s Steakhouse

О месте

Классический американский стейкхаус с высочайшими стандартами качества мяса и сервиса, расположенный в туристической зоне.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Amathountos 6, Limassol 4531
+35725944004

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник15:00 - 00:00
Вторник15:00 - 00:00
Среда15:00 - 00:00
Четверг15:00 - 00:00
Пятница15:00 - 00:00
Суббота15:00 - 00:00
Воскресенье15:00 - 00:00
Контакты
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