Аренда элитных авто в Кипр
Премиальный автомобиль дает больше свободы для путешествий между курортами, ресторанами, маринами и частными резиденциями острова. Для отдыха у моря, деловой поездки или продолжительного маршрута можно подобрать транспорт с учетом всей программы.
Что мы предлагаем
На Кипре автомобиль особенно важен, когда отдых не ограничивается одной курортной зоной. За несколько дней маршрут может пройти через Лимассол, Пафос, горные районы Троодоса и побережье, поэтому формат аренды можно адаптировать под продолжительность и характер поездок.
- Если хочется полностью освободить день от навигации и дорожных вопросов, можно заказать автомобиль с водителем на отдельный маршрут или несколько дней.
- Для самостоятельного исследования острова доступны премиальные седаны и SUV с комфортом, необходимым для продолжительных маршрутов.
- Mercedes-Benz G-Class станет выразительным выбором для тех, кто предпочитает более характерный автомобиль и планирует много времени проводить за рулём.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Персональное сопровождение позволяет полностью сосредоточиться на отдыхе, делах или общении, оставив транспортную часть поездки профессионалу. Доступны как отдельные трансферы, так и более продолжительный формат обслуживания.
- Индивидуальные поездки между несколькими точками в рамках одного дня.
- Водитель может ожидать клиента во время продолжительных мероприятий, экскурсий или частных встреч.
- Для поездок на несколько дней можно согласовать постоянную подачу автомобиля по индивидуальному графику.
Дополнительные услуги
Остров располагает к поездкам, которые выходят далеко за пределы одного курортного района. Дополнительные сервисы помогают превратить автомобиль в удобную основу для более насыщенной индивидуальной программы.
- Авторские маршруты по острову с подбором виноделен, природных локаций и небольших семейных заведений.
- Премиальные автомобили для свадебных церемоний, частных вечеринок и съёмок.
- Персональный консьерж для координации отдельных элементов автомобильной программы и досуга.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Для продолжительных поездок особенно важно сохранять стабильный уровень надежности автомобиля.
Автопарк регулярно проходит техническое обслуживание, а перед арендой выбранная машина проверяется дополнительно. Это позволяет отправляться в путь с уверенностью в качестве подготовки автомобиля.
Аренда для особых случаев
Особые события на острове часто проходят далеко от привычного городского маршрута, поэтому автомобиль подбирается с учетом самого сценария дня.
- Вечерние мероприятия в luxury resorts.
- Частные торжества в прибрежных виллах.
- Поездки к яхтенным маринам и престижным курортным локациям.
- Особые даты, которые хочется провести без компромиссов в вопросах комфорта.
Премиальный автомобиль позволяет сохранить ощущение приватности и свободы на протяжении всего дня.