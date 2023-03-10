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Аренда элитных авто в Кипр

Премиальный автомобиль дает больше свободы для путешествий между курортами, ресторанами, маринами и частными резиденциями острова. Для отдыха у моря, деловой поездки или продолжительного маршрута можно подобрать транспорт с учетом всей программы.

Что мы предлагаем

На Кипре автомобиль особенно важен, когда отдых не ограничивается одной курортной зоной. За несколько дней маршрут может пройти через Лимассол, Пафос, горные районы Троодоса и побережье, поэтому формат аренды можно адаптировать под продолжительность и характер поездок.

  • Если хочется полностью освободить день от навигации и дорожных вопросов, можно заказать автомобиль с водителем на отдельный маршрут или несколько дней.
  • Для самостоятельного исследования острова доступны премиальные седаны и SUV с комфортом, необходимым для продолжительных маршрутов.
  • Mercedes-Benz G-Class станет выразительным выбором для тех, кто предпочитает более характерный автомобиль и планирует много времени проводить за рулём.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Персональное сопровождение позволяет полностью сосредоточиться на отдыхе, делах или общении, оставив транспортную часть поездки профессионалу. Доступны как отдельные трансферы, так и более продолжительный формат обслуживания.

  • Индивидуальные поездки между несколькими точками в рамках одного дня.
  • Водитель может ожидать клиента во время продолжительных мероприятий, экскурсий или частных встреч.
  • Для поездок на несколько дней можно согласовать постоянную подачу автомобиля по индивидуальному графику.

Дополнительные услуги

Остров располагает к поездкам, которые выходят далеко за пределы одного курортного района. Дополнительные сервисы помогают превратить автомобиль в удобную основу для более насыщенной индивидуальной программы.

  • Авторские маршруты по острову с подбором виноделен, природных локаций и небольших семейных заведений.
  • Премиальные автомобили для свадебных церемоний, частных вечеринок и съёмок.
  • Персональный консьерж для координации отдельных элементов автомобильной программы и досуга.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Для продолжительных поездок особенно важно сохранять стабильный уровень надежности автомобиля.

Автопарк регулярно проходит техническое обслуживание, а перед арендой выбранная машина проверяется дополнительно. Это позволяет отправляться в путь с уверенностью в качестве подготовки автомобиля.

Аренда для особых случаев

Особые события на острове часто проходят далеко от привычного городского маршрута, поэтому автомобиль подбирается с учетом самого сценария дня.

  • Вечерние мероприятия в luxury resorts.
  • Частные торжества в прибрежных виллах.
  • Поездки к яхтенным маринам и престижным курортным локациям.
  • Особые даты, которые хочется провести без компромиссов в вопросах комфорта.

Премиальный автомобиль позволяет сохранить ощущение приватности и свободы на протяжении всего дня.

Контакты
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