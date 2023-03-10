Элитные виллы в Кипр
Долгий сезон солнечной погоды располагает к жизни на открытом воздухе и неспешному отдыху. Вилла легко становится местом, где утро начинается с кофе у бассейна, а вечер продолжается на террасе.
Что мы предлагаем
Островной формат жизни раскрывается по-разному в зависимости от сезона, состава семьи и желаемого ритма отдыха. Поэтому мы сочетаем как уединённые резиденции для длительного проживания, так и эффектные дома для коротких поездок.
- Виллы у моря с бассейнами, садами и просторными террасами.
- Частная аренда для семейного отдыха, сезонного проживания и продолжительных поездок.
- Подбор недвижимости для покупки с перспективой личного использования или дальнейшей аренды.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.
Просмотр
Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.
Аренда или покупка
При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.
При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.
Преимущества работы с нами
Лучшие локации
Остров позволяет выбирать совершенно разный сценарий проживания, от яхтенной жизни у моря до спокойной резиденции среди средиземноморской природы.
- Limassol Marina — современная прибрежная среда с яхтами, ресторанами и престижной жилой инфраструктурой.
- Agios Tychonas — возвышенное положение, панорамные виды и просторные виллы с повышенной приватностью.
- Coral Bay — более расслабленный формат жизни рядом с пляжами и природными ландшафтами Пафоса.
- Ayia Napa — вариант для тех, кому близки море, курортная динамика и современная архитектура.
Дополнительные услуги
Остров позволяет легко объединить морской отдых, гастрономию, спорт и поездки по историческим местам в одну индивидуальную программу.
- Аренда яхт для прогулок вдоль побережья и путешествий между курортами.
- Персональный тренер и wellness-сервис для занятий непосредственно на вилле.
- Авторские маршруты с гидом по древним монастырям, винодельням и горным деревням.
- Организация автомобилей с водителем и вертолётных трансферов.
Почему выбирают нас
Островной формат отдыха требует особенно хорошего знания местной инфраструктуры и умения соединять разные сценарии в одну комфортную поездку.
- Помогаем выбрать подходящий формат проживания для короткого отдыха, длительного пребывания или семейной поездки.
- Организуем локальную логистику и дополнительные услуги через единую команду.
- Предлагаем рекомендации по ресторанам, пляжам, яхтам и индивидуальным маршрутам.
- Поддерживаем клиента и после заселения, если возникают новые задачи или меняются планы.
Услуги для владельцев вилл
Курортная резиденция может работать по нескольким сценариям, от личного отдыха до регулярной аренды. Верный формат управления помогает сохранить гибкость, не теряя коммерческую отдачу.
- Арендные заявки и сопровождение гостей.
- Координация клининга, сада, бассейна и технических служб.
- Продвижение среди международной аудитории.
- Поддержка при переходе к продаже или изменении модели использования.
Гарантия безопасности сделки
Островная недвижимость нередко предполагает участие нескольких представителей, поэтому особенно важна согласованность информации на всех этапах оформления.
- Сверка данных, полученных от собственника, агента и других участников процесса.
- Проверка графика платежей и условий, связанных с бронированием или передачей объекта.
- Подготовка полного пакета материалов для юридической проверки сделки.