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Аренда яхты в Кипр

Средиземноморский день становится особенно красивым, когда единственным маршрутом остаётся линия берега и открытое море. На борту можно провести целый день, чередуя купание, отдых, обед и спокойное движение вдоль побережья.

Что мы предлагаем

Средиземноморский чартер легко адаптировать под целый день на воде, короткую прогулку или вечернее мероприятие.

  • Яхты для маршрутов вдоль побережья и поездок между курортами.
  • Дневные прогулки с возможностью купания, снорклинга и остановок в живописных бухтах.
  • Ужин на борту, обслуживание гостей и сопровождение небольших частных мероприятий.
  • Суда разных размеров для семейного отдыха, романтических поездок и компаний друзей.

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Персональный менеджер поможет вам

Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.

Координация

Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).

Оплата

Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный флот яхт
Только лучшие и современные яхты премиум-класса
Высокий уровень обслуживания
Наша команда обеспечивает персональный подход и профессионализм на каждом этапе.
Полная конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Индивидуальные маршруты
Мы разрабатываем поездки, которые соответствуют вашим желаниям.

Экипаж и обслуживание на борту

Средиземноморский день редко ограничивается одним сценарием, поэтому обслуживание легко меняется вместе с настроением поездки. Утро может быть посвящено морю, днём хочется долгого обеда, а вечером всё естественно переходит в красивый ужин на борту.

  • Меню можно менять по ходу дня, добавляя свежие блюда, охлаждённые напитки и лёгкие сезонные закуски.
  • После купания всё необходимое для возвращения к комфортному отдыху на палубе уже подготовлено.
  • Для продолжительных прогулок доступны более полноценное обслуживание и забота о комфорте гостей в каютах.

Дополнительные услуги

Островной формат даёт возможность свободно соединять море и берег. Утро можно провести на яхте, днём сделать остановку в уединённой бухте, а вечером отправиться в ресторан или пляжный клуб.

  • Организация отдыха на приватном пляже с лежаками, полотенцами, зонтом и обслуживанием.
  • Дегустация местных вин и продуктов с подбором подходящих закусок.
  • Подготовка оборудования для дайвинга, снорклинга и других водных активностей.
  • Бронирование столика в ресторане или пляжном клубе с учётом времени возвращения яхты.

Маршруты и направления

Кипр позволяет выбирать между совершенно разными прибрежными пейзажами. На востоке преобладают прозрачная вода, морские пещеры и мыс Греко, тогда как западное направление ведёт к более дикому побережью полуострова Акамас.

  • Айя-Напа — мыс Греко — залив Коннос — маршрут вдоль восточного побережья с морскими пещерами и остановками для купания.
  • Протарас — залив Фиг-Три — мыс Греко — короткий выход с прозрачной водой и удобными местами для снорклинга.
  • Пафос — Корал-Бэй — Акамас — западное направление к более нетронутым участкам побережья.
  • Лачи — Голубая лагуна — Фонтана Амороза — маршрут по северо-западной части острова с тихими бухтами и чистой водой.

Яхты для особых случаев

Средиземноморское побережье располагает к продолжительным дням на воде, где праздничная программа легко соединяется с отдыхом, гастрономией и красивыми остановками.

  • Частный день рождения с обедом на борту, купанием и остановкой в уединённой бухте.
  • Семейное торжество или годовщина с ужином на закате и продолжительной прогулкой вдоль побережья.
  • Небольшая свадебная церемония или фотосессия для пары с оформлением палубы и подбором подходящей локации.

Море, мягкий свет и спокойный ритм превращают важную дату в несколько часов, наполненных приятными воспоминаниями.

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