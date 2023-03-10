Аренда яхты в Кипр
Средиземноморский день становится особенно красивым, когда единственным маршрутом остаётся линия берега и открытое море. На борту можно провести целый день, чередуя купание, отдых, обед и спокойное движение вдоль побережья.
Что мы предлагаем
Средиземноморский чартер легко адаптировать под целый день на воде, короткую прогулку или вечернее мероприятие.
- Яхты для маршрутов вдоль побережья и поездок между курортами.
- Дневные прогулки с возможностью купания, снорклинга и остановок в живописных бухтах.
- Ужин на борту, обслуживание гостей и сопровождение небольших частных мероприятий.
- Суда разных размеров для семейного отдыха, романтических поездок и компаний друзей.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Средиземноморский день редко ограничивается одним сценарием, поэтому обслуживание легко меняется вместе с настроением поездки. Утро может быть посвящено морю, днём хочется долгого обеда, а вечером всё естественно переходит в красивый ужин на борту.
- Меню можно менять по ходу дня, добавляя свежие блюда, охлаждённые напитки и лёгкие сезонные закуски.
- После купания всё необходимое для возвращения к комфортному отдыху на палубе уже подготовлено.
- Для продолжительных прогулок доступны более полноценное обслуживание и забота о комфорте гостей в каютах.
Дополнительные услуги
Островной формат даёт возможность свободно соединять море и берег. Утро можно провести на яхте, днём сделать остановку в уединённой бухте, а вечером отправиться в ресторан или пляжный клуб.
- Организация отдыха на приватном пляже с лежаками, полотенцами, зонтом и обслуживанием.
- Дегустация местных вин и продуктов с подбором подходящих закусок.
- Подготовка оборудования для дайвинга, снорклинга и других водных активностей.
- Бронирование столика в ресторане или пляжном клубе с учётом времени возвращения яхты.
Маршруты и направления
Кипр позволяет выбирать между совершенно разными прибрежными пейзажами. На востоке преобладают прозрачная вода, морские пещеры и мыс Греко, тогда как западное направление ведёт к более дикому побережью полуострова Акамас.
- Айя-Напа — мыс Греко — залив Коннос — маршрут вдоль восточного побережья с морскими пещерами и остановками для купания.
- Протарас — залив Фиг-Три — мыс Греко — короткий выход с прозрачной водой и удобными местами для снорклинга.
- Пафос — Корал-Бэй — Акамас — западное направление к более нетронутым участкам побережья.
- Лачи — Голубая лагуна — Фонтана Амороза — маршрут по северо-западной части острова с тихими бухтами и чистой водой.
Яхты для особых случаев
Средиземноморское побережье располагает к продолжительным дням на воде, где праздничная программа легко соединяется с отдыхом, гастрономией и красивыми остановками.
- Частный день рождения с обедом на борту, купанием и остановкой в уединённой бухте.
- Семейное торжество или годовщина с ужином на закате и продолжительной прогулкой вдоль побережья.
- Небольшая свадебная церемония или фотосессия для пары с оформлением палубы и подбором подходящей локации.
Море, мягкий свет и спокойный ритм превращают важную дату в несколько часов, наполненных приятными воспоминаниями.