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Señor Pico Doha в Дохе

Señor Pico Doha

О месте

Яркий мексиканский ресторан и бар, расположенный на крыше отеля DoubleTree by Hilton Doha - Old Town. Заведение сочетает в себе атмосферу традиционных мексиканских рынков с современным городским стилем.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Валет-паркинг

Контакты

Slata St, Doha
+97451100234

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 02:00
Вторник12:00 - 02:00
Среда12:00 - 02:00
Четверг12:00 - 02:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота12:00 - 02:00
Воскресенье12:00 - 02:00
Контакты
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