Señor Pico Doha в Дохе
О месте
Яркий мексиканский ресторан и бар, расположенный на крыше отеля DoubleTree by Hilton Doha - Old Town. Заведение сочетает в себе атмосферу традиционных мексиканских рынков с современным городским стилем.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Валет-паркинг
Контакты
Slata St, Doha
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 02:00
Вторник12:00 - 02:00
Среда12:00 - 02:00
Четверг12:00 - 02:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота12:00 - 02:00
Воскресенье12:00 - 02:00