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Habanos в Дохе

Habanos

О месте

Изысканный бар-гостиная, расположенный в отеле The Ritz-Carlton, Doha. Это место известно своей элегантной атмосферой, предлагающее широкий выбор сигар, напитков и закусок, и служит идеальным местом для отдыха, часто посещаемым благодаря качественному обслуживанию персонала.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

The Ritz-Carlton, Doha
+97444848504

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:30 - 02:00
Вторник17:30 - 02:00
Среда17:30 - 02:00
Четверг17:30 - 02:00
Пятница17:30 - 02:00
Суббота17:30 - 02:00
Воскресенье17:30 - 02:00
Контакты
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