Habanos в Дохе

О месте

Изысканный бар-гостиная, расположенный в отеле The Ritz-Carlton, Doha. Это место известно своей элегантной атмосферой, предлагающее широкий выбор сигар, напитков и закусок, и служит идеальным местом для отдыха, часто посещаемым благодаря качественному обслуживанию персонала.