Hive Lounge в Дохе
О месте
Уютный лаундж-бар с расслабляющей атмосферой, предлагающий коктейли, разнообразные напитки и закуски. Это место известно дружелюбным персоналом, спортивными трансляциями и «счастливыми часами».
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
InterContinental Doha The City, Doha
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 02:00
Вторник17:00 - 02:00
Среда17:00 - 02:00
Четверг17:00 - 02:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 02:00