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Hive Lounge в Дохе

Hive Lounge

О месте

Уютный лаундж-бар с расслабляющей атмосферой, предлагающий коктейли, разнообразные напитки и закуски. Это место известно дружелюбным персоналом, спортивными трансляциями и «счастливыми часами».

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

InterContinental Doha The City, Doha
+97477390265

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 02:00
Вторник17:00 - 02:00
Среда17:00 - 02:00
Четверг17:00 - 02:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 02:00
Контакты
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