Oxygene Club Doha в Дохе
О месте
Элитный ночной бар и танцевальный клуб. Заведение сочетает роскошь с современной клубной атмосферой, предлагая живые мероприятия, тематические вечеринки, современные лаундж-зоны и танцы под актуальные хиты.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Живая музыка
Вино и пиво
Полный бар
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
C-Ring Road, 60 Suhaim Bin Hamad St، Doha
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник20:00 - 02:00
Вторник20:00 - 02:00
Среда20:00 - 02:00
Четверг20:00 - 02:00
Пятница20:00 - 02:00
Суббота20:00 - 02:00
Воскресенье20:00 - 02:00