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Infinity Rooftop Lounge в Дохе

Infinity Rooftop Lounge

О месте

Стильный панорамный бар на 20-м этаже отеля Alwadi Hotel Doha — MGallery с круговым видом 360° на Корниш, Сук-Вакиф и небоскрёбы. Уникальная коктейльная карта «Вокруг света за 80 дней» (42 авторских напитка), изысканные закуски, современная терраса с охлаждением и диджей-сеты по вечерам.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Corner of Wadi Msheireb, and Jassim Bin Mohammed St, Doha
+97440099999

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 02:00
Вторник16:00 - 02:00
Среда16:00 - 02:00
Четверг16:00 - 02:00
Пятница16:00 - 02:00
Суббота16:00 - 02:00
Воскресенье16:00 - 02:00
Контакты
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