Infinity Rooftop Lounge в Дохе
О месте
Стильный панорамный бар на 20-м этаже отеля Alwadi Hotel Doha — MGallery с круговым видом 360° на Корниш, Сук-Вакиф и небоскрёбы. Уникальная коктейльная карта «Вокруг света за 80 дней» (42 авторских напитка), изысканные закуски, современная терраса с охлаждением и диджей-сеты по вечерам.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Corner of Wadi Msheireb, and Jassim Bin Mohammed St, Doha
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 02:00
Вторник16:00 - 02:00
Среда16:00 - 02:00
Четверг16:00 - 02:00
Пятница16:00 - 02:00
Суббота16:00 - 02:00
Воскресенье16:00 - 02:00