Sky View в Дохе

О месте

Престижный ресторан и бар на крыше, расположенный на верхнем этаже 5-звездочного отеля La Cigale Hotel в районе Al Sadd в Дохе, Катар. Он известен панорамными видами на город, оживленной атмосферой, изысканным меню a'la carte и современным дизайном, являясь популярным местом для отдыха.