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Sky View в Дохе

Sky View

О месте

Престижный ресторан и бар на крыше, расположенный на верхнем этаже 5-звездочного отеля La Cigale Hotel в районе Al Sadd в Дохе, Катар. Он известен панорамными видами на город, оживленной атмосферой, изысканным меню a'la carte и современным дизайном, являясь популярным местом для отдыха.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

C Ring Rd, Doha
+97444288055

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 02:00
Вторник17:00 - 02:00
Среда17:00 - 02:00
Четверг17:00 - 03:00
Пятница17:00 - 03:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 02:00
Контакты
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