Sky View в Дохе
О месте
Престижный ресторан и бар на крыше, расположенный на верхнем этаже 5-звездочного отеля La Cigale Hotel в районе Al Sadd в Дохе, Катар. Он известен панорамными видами на город, оживленной атмосферой, изысканным меню a'la carte и современным дизайном, являясь популярным местом для отдыха.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
C Ring Rd, Doha
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 02:00
Вторник17:00 - 02:00
Среда17:00 - 02:00
Четверг17:00 - 03:00
Пятница17:00 - 03:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 02:00