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La Vue Cigar & Wine Bar в Дохе

La Vue Cigar & Wine Bar

О месте

Изысканный бар премиум-класса с уютной атмосферой, специализирующийся на винах и сигарах. Расположенный в районе Вест-Бэй, он предлагает гостям элегантный интерьер и широкий выбор напитков.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Street 900, Bldg. No. 25, Zone 61, الدوحةDoha
+97444844919

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 00:00
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 00:00
Суббота16:00 - 00:00
Контакты
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