La Vue Cigar & Wine Bar в Дохе
О месте
Изысканный бар премиум-класса с уютной атмосферой, специализирующийся на винах и сигарах. Расположенный в районе Вест-Бэй, он предлагает гостям элегантный интерьер и широкий выбор напитков.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Street 900, Bldg. No. 25, Zone 61, الدوحةDoha
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 00:00
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 00:00
Суббота16:00 - 00:00