Vertigo Doha в Дохе
О месте
Премиальный лаунж-бар и ночной клуб, расположенный на 28-м этаже роскошного отеля Banyan Tree Dohaв районе Мушайреб. Это одно из самых высоких заведений в этом районе, предлагающее панорамный вид на 360 градусов на горизонт Дохи, набережную Корниш и старый город.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Al Khaleej St, Doha
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 02:00
Вторник19:00 - 02:00
Четверг19:00 - 02:00
Пятница19:00 - 02:00
Суббота19:00 - 02:00
Воскресенье19:00 - 02:00