Vertigo Doha в Дохе

О месте

Премиальный лаунж-бар и ночной клуб, расположенный на 28-м этаже роскошного отеля Banyan Tree Dohaв районе Мушайреб. Это одно из самых высоких заведений в этом районе, предлагающее панорамный вид на 360 градусов на горизонт Дохи, набережную Корниш и старый город.