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Vertigo Doha в Дохе

Vertigo Doha

О месте

Премиальный лаунж-бар и ночной клуб, расположенный на 28-м этаже роскошного отеля Banyan Tree Dohaв районе Мушайреб. Это одно из самых высоких заведений в этом районе, предлагающее панорамный вид на 360 градусов на горизонт Дохи, набережную Корниш и старый город.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Al Khaleej St, Doha
+97439905558

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 02:00
Вторник19:00 - 02:00
Четверг19:00 - 02:00
Пятница19:00 - 02:00
Суббота19:00 - 02:00
Воскресенье19:00 - 02:00
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