AlBahie Auction House в Дохе

О месте

Элегантная галерея в стиле минимализма в культурной деревне Katara. Профессиональное освещение и открытая планировка идеально подходят для скульптур, ювелирных изделий и редких манускриптов. Связь исторического наследия с современностью в атмосфере элитарного музея, где каждый экспонат можно приобрести.