AlBahie Auction House в Дохе
О месте
Элегантная галерея в стиле минимализма в культурной деревне Katara. Профессиональное освещение и открытая планировка идеально подходят для скульптур, ювелирных изделий и редких манускриптов. Связь исторического наследия с современностью в атмосфере элитарного музея, где каждый экспонат можно приобрести.
Контакты
Katara Cultural Village | Building 22C, Doha
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:30 - 20:30
Вторник10:30 - 20:30
Среда10:30 - 20:30
Четверг10:30 - 20:30
Пятница17:00 - 23:00
Суббота17:00 - 23:00
Воскресенье10:30 - 20:30