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AlBahie Auction House в Дохе

AlBahie Auction House

О месте

Элегантная галерея в стиле минимализма в культурной деревне Katara. Профессиональное освещение и открытая планировка идеально подходят для скульптур, ювелирных изделий и редких манускриптов. Связь исторического наследия с современностью в атмосфере элитарного музея, где каждый экспонат можно приобрести.

Контакты

Katara Cultural Village | Building 22C, Doha
+97444080534

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:30 - 20:30
Вторник10:30 - 20:30
Среда10:30 - 20:30
Четверг10:30 - 20:30
Пятница17:00 - 23:00
Суббота17:00 - 23:00
Воскресенье10:30 - 20:30
Контакты
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