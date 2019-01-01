National Museum of Qatar (NMoQ) в Дохе
О месте
Уникальный архитектурный шедевр, открытый в 2019 году и спроектированный Жаном Нувелем в виде кристалла «роза пустыни». Музей посвящен богатой истории, культуре и наследию Катара, объединяя интерактивные экспозиции, исторический дворец шейха Абдаллы бин Джассима Аль Тани и современные арт-объекты.
Контакты
Museum Pk St, Doha
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 19:00
Среда09:00 - 19:00
Четверг09:00 - 21:00
Пятница13:30 - 19:00
Суббота09:00 - 19:00
Воскресенье09:00 - 19:00