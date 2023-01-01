Chabrat Al Mina в Дохе

О месте

Популярный ресторан и рыбный рынок, расположенный в живописном районе Старого порта Дохи (Mina District) в Катаре. Известен свежими морепродуктами, возможностью выбора рыбы на прилавке и видом на марину, признан лучшим рыбным рестораном 2023 года по версии Fact Dining Awards.