Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Chabrat Al Mina в Дохе

Chabrat Al Mina

О месте

Популярный ресторан и рыбный рынок, расположенный в живописном районе Старого порта Дохи (Mina District) в Катаре. Известен свежими морепродуктами, возможностью выбора рыбы на прилавке и видом на марину, признан лучшим рыбным рестораном 2023 года по версии Fact Dining Awards.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Mina District, Old Doha Port, 8H22+MRG, Doha
+97444492323

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница13:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM