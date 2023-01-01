Chabrat Al Mina в Дохе
О месте
Популярный ресторан и рыбный рынок, расположенный в живописном районе Старого порта Дохи (Mina District) в Катаре. Известен свежими морепродуктами, возможностью выбора рыбы на прилавке и видом на марину, признан лучшим рыбным рестораном 2023 года по версии Fact Dining Awards.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Mina District, Old Doha Port, 8H22+MRG, Doha
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница13:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00