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Sabai Thai в Дохе

Sabai Thai

О месте

Один из лучших тайских ресторанов Катара с аутентичной кухней и атмосферой «тропического побега». Традиционный интерьер, открытая кухня, фирменный Том Ям и карри. Награды за сервис и качество, королевские бранчи по выходным. Идеально для семейного ужина и ценителей азиатских специй в центре Дохи.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Salwa Rd, Doha
+97433598514

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 22:30
Среда18:00 - 22:30
Четверг18:00 - 22:30
Пятница12:30 - 22:30
Суббота12:30 - 22:30
Воскресенье18:00 - 22:30
Контакты
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