Al Nafourah Garden в Дохе

О месте

Популярный ресторан ливанской и ближневосточной кухни в Дохе, расположенный в отеле Hyatt Regency Oryx Doha. Он известен уютной атмосферой, где предлагаются аутентичные мезе, блюда для компании, кальян, а также проводятся трансляции спортивных матчей на открытой террасе среди пальм.