Al Nafourah Garden в Дохе
О месте
Популярный ресторан ливанской и ближневосточной кухни в Дохе, расположенный в отеле Hyatt Regency Oryx Doha. Он известен уютной атмосферой, где предлагаются аутентичные мезе, блюда для компании, кальян, а также проводятся трансляции спортивных матчей на открытой террасе среди пальм.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Airport Street, Doha
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 02:00
Вторник12:00 - 02:00
Среда12:00 - 02:00
Четверг12:00 - 02:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота12:00 - 02:00
Воскресенье12:00 - 02:00