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Al Nafourah Garden в Дохе

Al Nafourah Garden

О месте

Популярный ресторан ливанской и ближневосточной кухни в Дохе, расположенный в отеле Hyatt Regency Oryx Doha. Он известен уютной атмосферой, где предлагаются аутентичные мезе, блюда для компании, кальян, а также проводятся трансляции спортивных матчей на открытой террасе среди пальм.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Airport Street, Doha
+97466085806

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 02:00
Вторник12:00 - 02:00
Среда12:00 - 02:00
Четверг12:00 - 02:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота12:00 - 02:00
Воскресенье12:00 - 02:00
Контакты
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