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Seasonal Tastes в Дохе

Seasonal Tastes

О месте

Основной ресторан отеля The Westin Doha с международной кухней (шведский стол и меню). Известен тематическими ужинами и легендарным пятничным бранчем Bubbalicious с живой музыкой и шоу. Просторный современный зал с открытой кухней и террасой.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Salwa Rd, Doha
+97433598514

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник06:30 - 22:30
Вторник06:30 - 22:30
Среда06:30 - 22:30
Четверг06:30 - 22:30
Пятница06:30 - 22:30
Суббота06:30 - 22:30
Воскресенье06:30 - 22:30
Контакты
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