Seasonal Tastes в Дохе
О месте
Основной ресторан отеля The Westin Doha с международной кухней (шведский стол и меню). Известен тематическими ужинами и легендарным пятничным бранчем Bubbalicious с живой музыкой и шоу. Просторный современный зал с открытой кухней и террасой.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Salwa Rd, Doha
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник06:30 - 22:30
Вторник06:30 - 22:30
Среда06:30 - 22:30
Четверг06:30 - 22:30
Пятница06:30 - 22:30
Суббота06:30 - 22:30
Воскресенье06:30 - 22:30