Provok в Дохе

О месте

Панорамный азиатский ресторан и бар, расположенный на 33-м и 34-м этажах знаменитого отеля Fairmont Doha в башнях-близнецах Katara Towers. Это единственное место в Катаре, где подают мраморную говядину японских бычков породы таджима из префектуры Миядзаки.