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Provok в Дохе

Provok

О месте

Панорамный азиатский ресторан и бар, расположенный на 33-м и 34-м этажах знаменитого отеля Fairmont Doha в башнях-близнецах Katara Towers. Это единственное место в Катаре, где подают мраморную говядину японских бычков породы таджима из префектуры Миядзаки.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Marina District Lusail City, 6th street, Lusail, Doha
+97440307070

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 00:00
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 00:00
Суббота17:00 - 00:00
Воскресенье17:00 - 00:00
Контакты
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