Provok в Дохе
О месте
Панорамный азиатский ресторан и бар, расположенный на 33-м и 34-м этажах знаменитого отеля Fairmont Doha в башнях-близнецах Katara Towers. Это единственное место в Катаре, где подают мраморную говядину японских бычков породы таджима из префектуры Миядзаки.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Marina District Lusail City, 6th street, Lusail, Doha
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 00:00
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 00:00
Суббота17:00 - 00:00
Воскресенье17:00 - 00:00