Sora Rooftop в Дохе
О месте
Заведение славится панорамным обзором на 180–360 градусов. С террасы открываются виды на набережную Корниш, рынок Сук Вакиф, Старый порт и небоскребы района Уэст-Бэй. В меню представлены суши, сашими, роллы, блюда на гриле робата и темпура. Также предлагаются авторские коктейли с японскими мотивами.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Downtown, Sikkat Wadi Msheireb, Doha
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница12:30 - 01:00
Суббота17:00 - 01:00
Воскресенье17:00 - 01:00