Sora Rooftop в Дохе

О месте

Заведение славится панорамным обзором на 180–360 градусов. С террасы открываются виды на набережную Корниш, рынок Сук Вакиф, Старый порт и небоскребы района Уэст-Бэй. В меню представлены суши, сашими, роллы, блюда на гриле робата и темпура. Также предлагаются авторские коктейли с японскими мотивами.