Bayt El-Talleh в Дохе

О месте

Популярный ресторан ливанской и панарабской кухни, расположенный на холме в живописном районе Katara Hills в Дохе. Заведение предлагает аутентичные блюда (мезе, гриль, выпечка), романтичную атмосферу и панорамную террасу с видом на залив и район The Pearl. Высоко оценивается за качество еды и уют.