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Bayt El-Talleh в Дохе

Bayt El-Talleh

О месте

Популярный ресторан ливанской и панарабской кухни, расположенный на холме в живописном районе Katara Hills в Дохе. Заведение предлагает аутентичные блюда (мезе, гриль, выпечка), романтичную атмосферу и панорамную террасу с видом на залив и район The Pearl. Высоко оценивается за качество еды и уют.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Katara Hills, Katara Cultural Village, Doha
+97450101777

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 23:30
Вторник09:00 - 23:30
Среда09:00 - 23:30
Четверг09:00 - 23:30
Пятница09:00 - 23:30
Суббота09:00 - 23:30
Воскресенье09:00 - 23:30
Контакты
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