Bayt El-Talleh в Дохе
О месте
Популярный ресторан ливанской и панарабской кухни, расположенный на холме в живописном районе Katara Hills в Дохе. Заведение предлагает аутентичные блюда (мезе, гриль, выпечка), романтичную атмосферу и панорамную террасу с видом на залив и район The Pearl. Высоко оценивается за качество еды и уют.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Katara Hills, Katara Cultural Village, Doha
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 23:30
Вторник09:00 - 23:30
Среда09:00 - 23:30
Четверг09:00 - 23:30
Пятница09:00 - 23:30
Суббота09:00 - 23:30
Воскресенье09:00 - 23:30