Parisa at Souq Waqif в Дохе
О месте
Роскошный персидский ресторан в Дохе, ставший легендарным благодаря своему интерьеру в стиле зеркального дворца с тысячами мозаичных фрагментов и витражей. Здесь подают эталонную иранскую кухню: сочные кебабы, плов с шафраном и десерты с ароматом розы.
Особенности
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
7GQM+4FP Souq Waqif, Al Ahmed St, Doha
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 22:30
Вторник13:00 - 22:30
Среда13:00 - 22:30
Четверг13:00 - 22:30
Пятница13:00 - 22:30
Суббота13:00 - 22:30
Воскресенье13:00 - 22:30