Parisa at Souq Waqif в Дохе

О месте

Роскошный персидский ресторан в Дохе, ставший легендарным благодаря своему интерьеру в стиле зеркального дворца с тысячами мозаичных фрагментов и витражей. Здесь подают эталонную иранскую кухню: сочные кебабы, плов с шафраном и десерты с ароматом розы.