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Parisa at Souq Waqif в Дохе

Parisa at Souq Waqif

О месте

Роскошный персидский ресторан в Дохе, ставший легендарным благодаря своему интерьеру в стиле зеркального дворца с тысячами мозаичных фрагментов и витражей. Здесь подают эталонную иранскую кухню: сочные кебабы, плов с шафраном и десерты с ароматом розы.

Особенности

Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

7GQM+4FP Souq Waqif, Al Ahmed St, Doha
+97444411494

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 22:30
Вторник13:00 - 22:30
Среда13:00 - 22:30
Четверг13:00 - 22:30
Пятница13:00 - 22:30
Суббота13:00 - 22:30
Воскресенье13:00 - 22:30
Контакты
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