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La Mar Doha в Дохе

La Mar Doha

О месте

Знаменитый ресторан перуанской кухни от шеф-повара Гастона Акурио, расположенный в отеле InterContinental Doha Beach & Spa в престижном районе West Bay. Это первое заведение в городе, предлагающее аутентичную перуанскую кухню в элегантной обстановке на берегу залива.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Bldg. No. 25, Zone، 61 Street 900, Doha
+97444844098

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 23:00
Вторник17:00 - 23:00
Среда17:00 - 23:00
Четверг16:00 - 23:00
Пятница12:30 - 23:00
Суббота12:30 - 23:00
Воскресенье17:00 - 23:00
Контакты
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