La Mar Doha в Дохе

О месте

Знаменитый ресторан перуанской кухни от шеф-повара Гастона Акурио, расположенный в отеле InterContinental Doha Beach & Spa в престижном районе West Bay. Это первое заведение в городе, предлагающее аутентичную перуанскую кухню в элегантной обстановке на берегу залива.