Jamavar Doha в Дохе
О месте
Изысканный индийский ресторан в отеле Sheraton Grand Doha. Атмосфера роскоши, аутентичные специи и современные техники — идеальный выбор для ценителей высокой кухни в центре столицы Катара.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Al Corniche, Doha
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:30 - 00:00
Вторник12:30 - 00:00
Среда12:30 - 00:00
Четверг12:30 - 00:00
Пятница12:30 - 00:00
Суббота12:30 - 00:00
Воскресенье12:30 - 00:00