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Аренда яхты в Доха

Современный горизонт, спокойная вода и вечерний свет создают впечатляющий фон для отдыха в собственном ритме. На борту удобно организовать закрытое мероприятие, деловые переговоры, ужин или короткий перерыв в динамичном графике.

Что мы предлагаем

Морская прогулка может стать частью деловой программы, семейного отдыха или вечернего события с видом на современный горизонт.

  • Яхты для дневных и вечерних маршрутов вдоль побережья.
  • Ужин на воде с бортовым обслуживанием и заранее согласованным меню.
  • Суда для корпоративных встреч, переговоров и небольших деловых приёмов.
  • Просторные варианты для праздников и более крупных компаний.

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Запрос

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Персональный менеджер поможет вам

Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.

Координация

Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).

Оплата

Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный флот яхт
Только лучшие и современные яхты премиум-класса
Высокий уровень обслуживания
Наша команда обеспечивает персональный подход и профессионализм на каждом этапе.
Полная конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Индивидуальные маршруты
Мы разрабатываем поездки, которые соответствуют вашим желаниям.

Экипаж и обслуживание на борту

Современный вечер на воде располагает к спокойному, почти камерному формату, где даже деловая встреча ощущается более свободно. Персонал поддерживает этот уровень комфорта деликатно и без лишней демонстративности.

  • Стол можно подготовить для делового ужина, лёгкого приёма или продолжительного вечернего общения.
  • Во время встреч сохраняется необходимая приватность, а все бытовые детали остаются за пределами разговора.
  • По запросу вечер дополняется музыкой, особой сервировкой и индивидуальными гастрономическими предпочтениями.

Дополнительные услуги

Вечер на воде можно сделать очень личным: красивый ужин, музыка, мягкое освещение и пространство только для своей компании. Для особых случаев борт заранее превращается в полностью подготовленную площадку.

  • Персональная коктейльная карта и барное обслуживание в течение вечера.
  • Арабские сладости, финики, кофе и другие локальные гастрономические акценты.
  • Декоративное освещение и оформление палубы для частного праздника.
  • Профессиональная видеосъёмка вечернего чартера и праздничного события.

Маршруты и направления

Побережье Дохи хорошо подходит и для короткой прогулки с видами на город, и для более расслабленного выхода к островам. По мере удаления от центра современные небоскрёбы уступают место открытой воде и пляжным зонам.

  • Вест-Бэй и набережная Корниш — акватория вдоль делового центра с акцентом на высотную архитектуру.
  • Жемчужина Катара — прогулка вокруг искусственного острова с видами на марины и современные waterfront-пространства.
  • Лусаил и остров Аль-Маха — северное направление с современной городской панорамой и открытыми участками побережья.
  • Банана-Айленд и остров Аль-Сафлия — более спокойный сценарий с акцентом на пляжный отдых и время на воде.

Яхты для особых случаев

Современная береговая линия и открытая вода создают выразительную обстановку для мероприятий, где важны приватность, комфорт и внимание к каждой детали.

  • Закрытый приём для клиентов и деловых партнёров с коктейлями, ужином и спокойной атмосферой для общения.
  • Семейное торжество по случаю важной даты с музыкой, праздничной сервировкой и вечерней прогулкой.
  • Презентация ювелирных изделий, часов, автомобиля или новой коллекции для ограниченного круга приглашённых.

Иногда именно смена привычного пространства придаёт событию особую выразительность.

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