Аренда яхты в Доха
Современный горизонт, спокойная вода и вечерний свет создают впечатляющий фон для отдыха в собственном ритме. На борту удобно организовать закрытое мероприятие, деловые переговоры, ужин или короткий перерыв в динамичном графике.
Что мы предлагаем
Морская прогулка может стать частью деловой программы, семейного отдыха или вечернего события с видом на современный горизонт.
- Яхты для дневных и вечерних маршрутов вдоль побережья.
- Ужин на воде с бортовым обслуживанием и заранее согласованным меню.
- Суда для корпоративных встреч, переговоров и небольших деловых приёмов.
- Просторные варианты для праздников и более крупных компаний.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Современный вечер на воде располагает к спокойному, почти камерному формату, где даже деловая встреча ощущается более свободно. Персонал поддерживает этот уровень комфорта деликатно и без лишней демонстративности.
- Стол можно подготовить для делового ужина, лёгкого приёма или продолжительного вечернего общения.
- Во время встреч сохраняется необходимая приватность, а все бытовые детали остаются за пределами разговора.
- По запросу вечер дополняется музыкой, особой сервировкой и индивидуальными гастрономическими предпочтениями.
Дополнительные услуги
Вечер на воде можно сделать очень личным: красивый ужин, музыка, мягкое освещение и пространство только для своей компании. Для особых случаев борт заранее превращается в полностью подготовленную площадку.
- Персональная коктейльная карта и барное обслуживание в течение вечера.
- Арабские сладости, финики, кофе и другие локальные гастрономические акценты.
- Декоративное освещение и оформление палубы для частного праздника.
- Профессиональная видеосъёмка вечернего чартера и праздничного события.
Маршруты и направления
Побережье Дохи хорошо подходит и для короткой прогулки с видами на город, и для более расслабленного выхода к островам. По мере удаления от центра современные небоскрёбы уступают место открытой воде и пляжным зонам.
- Вест-Бэй и набережная Корниш — акватория вдоль делового центра с акцентом на высотную архитектуру.
- Жемчужина Катара — прогулка вокруг искусственного острова с видами на марины и современные waterfront-пространства.
- Лусаил и остров Аль-Маха — северное направление с современной городской панорамой и открытыми участками побережья.
- Банана-Айленд и остров Аль-Сафлия — более спокойный сценарий с акцентом на пляжный отдых и время на воде.
Яхты для особых случаев
Современная береговая линия и открытая вода создают выразительную обстановку для мероприятий, где важны приватность, комфорт и внимание к каждой детали.
- Закрытый приём для клиентов и деловых партнёров с коктейлями, ужином и спокойной атмосферой для общения.
- Семейное торжество по случаю важной даты с музыкой, праздничной сервировкой и вечерней прогулкой.
- Презентация ювелирных изделий, часов, автомобиля или новой коллекции для ограниченного круга приглашённых.
Иногда именно смена привычного пространства придаёт событию особую выразительность.