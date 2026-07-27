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Zuma в Дубае

Zuma

О месте

Престижный японский ресторан с современной кухней и стильным декором в центре Дубая. Идеальное место для любителей высококлассной японской гастрономии.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Wi-Fi

Контакты

Podium Level, Gate Village - 06 Al Mustaqbal St - Zaa'beel Second - DIFC - Dubai
+97144255660
www.zumarestaurant.com/en/dubai?utm_source=InfoButtonClick&utm_medium=Home&utm_campaign=GoogleBusinessProfile

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 02:00
Вторник12:00 - 02:00
Среда12:00 - 02:00
Четверг12:00 - 02:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота12:00 - 02:00
Воскресенье12:00 - 02:00
Контакты
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