The Palace Bar в Дублине

О месте

Исторический викторианский паб в центре Дублина (основан в 1823 году), известный своей аутентичной атмосферой, деревянными интерьерами и богатой литературной историей. Это популярное место с огромным выбором ирландского виски, живой традиционной музыкой и уютными зонами, сохранившими очарование старого мира.