The Palace Bar в Дублине
О месте
Исторический викторианский паб в центре Дублина (основан в 1823 году), известный своей аутентичной атмосферой, деревянными интерьерами и богатой литературной историей. Это популярное место с огромным выбором ирландского виски, живой традиционной музыкой и уютными зонами, сохранившими очарование старого мира.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Контакты
21 Fleet St, Temple Bar, Dublin 2, D02 H950
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:30 - 23:30
Вторник10:30 - 23:30
Среда10:30 - 23:30
Четверг10:30 - 23:30
Пятница10:30 - 00:30
Суббота10:30 - 00:30
Воскресенье12:30 - 23:00