The Strand House — Fairview в Дублине
О месте
Бар, где можно попробовать блюда ирландской кухни, насладиться крафтовым пивом, вином или мартини, послушать живую музыку и насладиться приятной атмосферой.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Бронирование столов
Парковка
Контакты
12 Fairview, Dublin 3, D03 C998
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 23:30
Вторник16:00 - 23:30
Среда16:00 - 23:30
Четверг16:00 - 23:30
Пятница12:00 - 00:30
Суббота12:00 - 00:30
Воскресенье13:00 - 23:00