Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

The Brazen Head в Дублине

The Brazen Head

О месте

Старейший паб Дублина, официально основанный в 1198 году и расположенный на Бридж-стрит, недалеко от реки Лиффи. Это историческое место славится уютной средневековой атмосферой, живой музыкой, традиционной ирландской едой и богатой историей. Здание постоялого двора, сохранившееся до наших дней, датируется 1754 годом.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

20 Bridge St. Lower, Usher's Quay, Dublin, D08 WC64

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:30
Вторник12:00 - 23:30
Среда12:00 - 23:30
Четверг12:00 - 23:30
Пятница12:00 - 23:30
Суббота12:00 - 23:30
Воскресенье12:00 - 23:30
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM