The Brazen Head в Дублине
О месте
Старейший паб Дублина, официально основанный в 1198 году и расположенный на Бридж-стрит, недалеко от реки Лиффи. Это историческое место славится уютной средневековой атмосферой, живой музыкой, традиционной ирландской едой и богатой историей. Здание постоялого двора, сохранившееся до наших дней, датируется 1754 годом.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
20 Bridge St. Lower, Usher's Quay, Dublin, D08 WC64
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:30
Вторник12:00 - 23:30
Среда12:00 - 23:30
Четверг12:00 - 23:30
Пятница12:00 - 23:30
Суббота12:00 - 23:30
Воскресенье12:00 - 23:30