The Brazen Head в Дублине

О месте

Старейший паб Дублина, официально основанный в 1198 году и расположенный на Бридж-стрит, недалеко от реки Лиффи. Это историческое место славится уютной средневековой атмосферой, живой музыкой, традиционной ирландской едой и богатой историей. Здание постоялого двора, сохранившееся до наших дней, датируется 1754 годом.