Harkin's в Дублине
О месте
Заведение славится аутентичной атмосферой, дружелюбным персоналом, разумными ценами и традиционными блюдами, такими как ирландское рагу и суп из морепродуктов. Предлагает обеды и ужины, включая вегетарианские блюда.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
The Old Harbour, 6 Echlin St, Ushers, Dublin 8, D08 HX3K
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 23:30
Вторник10:00 - 23:30
Среда10:00 - 23:30
Четверг10:00 - 23:30
Пятница10:00 - 00:30
Суббота10:00 - 00:30
Воскресенье12:00 - 23:00