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Cellar22 в Дублине

Cellar22

О месте

Уютный винный бар с рестораном, расположенный в подвальном помещении исторического здания 18-го века в центре Дублина. Заведение известно камерной атмосферой, сезонным меню, широким выбором вин, а также наличием уютных кабинок и террасы.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

22 St Stephen's Green, Dublin 2, D02 HW54
+35315312522

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 23:00
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