Mulligan and Haines в Дублине

О месте

Современный трехэтажный ирландский гастропаб в центре Дублина. Заведение черпает вдохновение в литературе, а именно в 10-й главе романа Джеймса Джойса «Улисс», где персонажи Бак Маллиган и Хейнс посещают это здание (в те времена там располагалась «Дублинская хлебная компания»). Заведение предлагает современную ирландскую кухню и широкий выбор напитков.