Mulligan and Haines в Дублине
О месте
Современный трехэтажный ирландский гастропаб в центре Дублина. Заведение черпает вдохновение в литературе, а именно в 10-й главе романа Джеймса Джойса «Улисс», где персонажи Бак Маллиган и Хейнс посещают это здание (в те времена там располагалась «Дублинская хлебная компания»). Заведение предлагает современную ирландскую кухню и широкий выбор напитков.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Бронирование столов
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Контакты
32 Dame St, Dublin 2, D02 EA24
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:30
Вторник12:00 - 23:30
Среда12:00 - 23:30
Четверг12:00 - 23:30
Пятница12:00 - 00:30
Суббота11:00 - 00:30
Воскресенье11:00 - 23:00