The Stag's Head в Дублине
О месте
Исторический паб в центре Дублина. Внутри — аутентичный интерьер: резное красное дерево, мозаичные мраморные полы, гранитные столешницы, витражные окна и внушительное чучело оленьей головы над баром. Гости могут насладиться традиционным ирландским пивом, блюдами местной кухни и живой ирландской музыкой — атмосфера сочетает элегантность старого Дублина с тёплым гостеприимством.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
1 Dame Ct, Dublin, D02 TW84
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:30 - 00:00
Вторник10:30 - 00:00
Среда10:30 - 00:00
Четверг10:30 - 00:00
Пятница10:30 - 01:00
Суббота10:30 - 01:00
Воскресенье11:30 - 23:30